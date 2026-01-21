ETV Bharat / state

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಖನನ: ಹಸಿರು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ನಾಗದೇವತೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆ

ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಪರೂಪದ ನಾಗರ ಕಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

LAKKUNDI EXCAVATION
ಹಸಿರು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ನಾಗದೇವತೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 6:59 PM IST

ಗದಗ: ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಹಸಿರು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ನಾಗದೇವತೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ನಿಧಿ ಇರುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ 6ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿ ಗ್ರಾತದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ನಾಗದೇವತೆ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಗರ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪವು ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳ. ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಪತ್ತೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪುರಾತನ ವೈಭವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಿವೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಇದರ ನಿಖರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಣಿಪೀಠ, ಬೃಹತ್​ ಬಂಡೆ, ಮೂಳೆಗಳು ಪತ್ತೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಣಿಪೀಠ, ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಳೆಯ ತುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪಾಣಿಪೀಠವು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ಖನನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಣಿಪೀಠವು ಅರ್ಧಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ದೇವಾಲಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಲ್ಪದ ಅಳತೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಶೈವ ಪರಂಪರೆಯ ಪೂಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಖನನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು(ಬುಧವಾರ) ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಳೆಯ ತುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಉತ್ಖನನದ A1 ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಳೆಯ ತುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

LAKKUNDI EXCAVATION

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

