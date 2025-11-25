ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ: ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್
ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2025 at 6:42 PM IST
ಮೈಸೂರು: ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜನರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಧರ್ಮ ಧ್ವಜದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪೂಜೆಯ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೂ ಸಹ ಈ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ರಾಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ನೈಪುಣ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ, ಬಾಲ ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಸ್ಥಾಪನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಬಾಲ ರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈಢೂರ್ಯಗಳ ಅಲಂಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರೇ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಮರನಾಥದ ಉದ್ಭವ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರಾಟ ವಿಶ್ವ ರೂಪದ ಮಾದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪ ಗುರುಕುಲ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲ್ಪ ಗುರುಕುಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯನ್ನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
