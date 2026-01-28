ETV Bharat / state

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಗದ್ದಲ - ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಕದನ ಕಲಹ

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಸದನವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

BENGALURU ಫೋನ್​ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ
ವಿಧಾನಸಭೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 28, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಡುವೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಫೋನ್​ ಕದ್ದಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಗದ್ದಲ ಕೊನೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆವರೆಗೆ ತಲುಪಿ ಕದನ ಕಲಹ ತಾರಕಕ್ಕೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.‌

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಫೋನ್​ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್​ ಗದ್ದಲ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, 2011ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಹಂಸರಾಜ್​ ಭಾರದ್ವಾಜ್​ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಕಲಾಪ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓದಿದರು.‌ ಹಂಸರಾಜ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಜಂಟಿ‌ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಭಾಷಣ ಓದಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ "ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓದಬೇಡಿ ಅಂದೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ‌. ಆವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೇರೆ. ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೇರೆ. ನಾನು ಆವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಂತೋಷ್​ ಹೆಗ್ಡೆ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಿದ್ದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆಗ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಗ ನೀವು ಪಾದಯಾತ್ರೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು‌. ಸದನಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.‌

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 2010ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಗಣಿ ಪರವಾನಗಿ ಆಗ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಗಣಿ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂತವರನ್ನು ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಜೋರಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸದನವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ರೂಲಿಂಗ್: ಬಳಿಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಸಂದಾನ ಸಭೆ ಕರೆದು ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಲಾಪ ಪುನಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು. 22.01.2026ಕ್ಕೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸದನದ ಘನತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರೋಪ ಗದ್ದಲ: ಹೆಚ್‌.ಕೆ‌.ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಆಕ್ರೋಶ

TAGGED:

BENGALURU
ಫೋನ್​ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ
KARNATAKA ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.