ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಉದ್ಯಮಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ; ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ
Scrap Businessman Murder Case: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಉದ್ಯಮಿಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 2:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಗಲೂರು ಬಳಿಯ ಮಂಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೇಔಟ್ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಉದ್ಯಮಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷ ಎಂಬವರ ಗುಂಡಿನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ ನವೀದ್ ಬೇಗ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರದ ಮುಬಾರಕ್ ಬಂಧಿತರು. ಇವರಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಬಂದೂಕನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನವೀದ್ ಬೇಗ್ ನಡುವೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಜರಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನವೀದ್ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಗುಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು. "ಈ ಭಾಗ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡ" ಎಂದು ನವೀದ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ಆದರೂ, ಇಮ್ರಾನ್ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಷಮ್ಯ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಹತ್ಯೆ: ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಾರದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ನವೀದ್, ಸಹಚರ ಮುಬಾರಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಬಾಗಲೂರಿನ ಮಂಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಮೃತನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಬೈಕ್ ಬಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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