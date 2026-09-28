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ಕಾರವಾರದ ಅರಗಾ ಬಳಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ; ಲಾರಿ ಹರಿದು ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರ ದಾರುಣ ಸಾವು!

ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

UTTARA KANNADA ROAD ACCIDENT ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ನಾಯಿ ದಾಳಿ
ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾದ ಸ್ಕೂಟಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 9:06 AM IST

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ಕಾರವಾರ: ತಾಲೂಕಿನ ಅರಗಾ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಲಾರಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಿಣಗಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಿಂದ ಕಾರವಾರದ ಸಂತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ (40) ಎಂಬುವವರಿಗೆ, ಕಾರವಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಕೋಲಾದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆತನ‌ ಮೇಲೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ.

ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ: ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಸುಟ್ಟುಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಸವಾರ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಅವರ ದೇಹವು ಲಾರಿಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆ: ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾರವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ:

ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ: ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಮ್ಮ ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುನ್ನಾ ಬೈಕ್​​ ಗ್ಯಾರೇಜ್​​ ಮಾಲೀಕ ಮುನ್ನಾ ಅವರ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಮನೆ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಗು ಅಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಲಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕೂಡಲೇ ಮಗುವನ್ನು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟವು ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ದೂರುಗಳೂ ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

UTTARA KANNADA
ROAD ACCIDENT
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ
ನಾಯಿ ದಾಳಿ
SCOOTER RIDER DIES IN ACCIDENT

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