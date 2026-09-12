ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ FDA ನಿಷೇಧದ ಪೆಟ್ಟು: ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್, ಜಾನುವಾರು ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ
ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 9:11 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ತಟ್ಟೆಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (US FDA) ಏಕಾಏಕಿ ಹೇರಿರುವ ಆಮದು ನಿಷೇಧವು ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 5,000 ದಿಂದ 7,000 ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೇ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಅದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ‘ಎಥೆನಾಲ್’ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ‘ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವು’ (ಹಿಂಡಿ) ತಯಾರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ FDA ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
7,000 ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ FDA ನಿಷೇಧದ ಬರೆ: ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉದುರುವ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2025ರ ಮೇ 8ರಂದು ಯು.ಎಸ್. ಎಫ್ಡಿಎ ಹೊರಡಿಸಿದ ‘ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ 23-15’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರೆಕೋಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಕರ ಉಪ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಎಫ್ಡಿಎ ವರದಿಗೆ ‘ಅಗ್ರಿಲೀಫ್’ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿರುಗೇಟು: ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗ್ರಿಲೀಫ್ (Agrileaf) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (IISc), ಮಣಿಪಾಲದ ಮಾಹೆ (MAHE) ಹಾಗೂ ಗ್ಲೈಮೆಟಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಗೋಪಾಲ್ ಮರಾಠೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, " ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಮಟ್ಟವು ಎಫ್ಡಿಎ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ನಗಣ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಜಗಿಯುವುದಕ್ಕೂ, ಒಣಗಿದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ತಟ್ಟೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಿಷೇಧ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯಿಂದ ‘ಎಥೆನಾಲ್’ ಮತ್ತು ‘ದನಗಳ ಮೇವು’: ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ಅಮೆರಿಕದ ನಿಷೇಧದಿಂದ ತಟ್ಟೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದರೂ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಶಿವ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಯೋಗ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವು (ಹಿಂಡಿ): ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೇವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸವಾಲು: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು, ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಗೋಪಾಲ್ ಮರಾಠೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಅಮೆರಿಕ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಥೆನಾಲ್ ಕಬ್ಬಿನಿಂದಲೇ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಬರಲಿ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಒಂದೇ. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿವಿಯ ಡಾ. ಶಿವ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಡಿ ರೂಪದ ಮೇವು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಗ್ರಿಲೀಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಸ್ ಎಫ್ಡಿಎ ಹೇರಿದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಎಫ್ಡಿಎ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಿಷೇಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಷೇಧದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಒಂದೆಡೆ ನಿಷೇಧ ತೆರವಿನ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್-ಮೇವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
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