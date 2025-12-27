ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಗೆ ತುಂಬುವ ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ; ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ. ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 5:32 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಲೂನ್ಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ತುಂಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ಹೀಲಿಯಂ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹೀಲಿಯಂ ಬಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸೇಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್(ತುಂಬುವಾಗ) ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ, ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೀಲಿಯಂ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೀಲಿಯಂ ಹಾಕಿ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸ್ಪೋಟವಾಗಬಹುದು. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಹೀಲಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸ್ಪೋಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಲಿಯಂ ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೋಟವಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಹೀಲಿಯಂ ಬಳಸಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನುಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟವಾದಾಗ ಸಿಡಿಯುವ ಒಂದೊಂದು ಚೂರುಗಳು ಸುಮಾರು ಐದು ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ವೇಳೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿರುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೂ ಜನರೂ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಹೀಲಿಯಂ ರಸಾಯನವನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುವವರನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೀಲಿಯಂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ?. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಭಯ, ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ಹಾಕುವವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
