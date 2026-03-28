ಮೂಡಿಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಹಾರಿ ಹೋದವು ಶಾಲೆಯ ಹಂಚುಗಳು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಭೀಕರ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯ ಹಂಚುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ.
Published : March 28, 2026 at 6:11 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 6:36 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಭೀಕರ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ತೆಂಗಿನ ಮರವೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಕೆಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಕೂಡ ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದ್ದು, ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭೀಕರ ಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ನೂರಾರು ಹಂಚುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಭಯ ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದ್ದು, ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಭೀಕರ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೂಡ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಆಗದೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು - ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಹೂ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.
ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್, ಬದನೆ, ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ (ಬೆಳಗಾವಿ) : ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್, ಬದನೆಕಾಯಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು.
ಧಾರಾಕಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಡಗಾವಿ, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್, ಸಾಸಿವೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದವು.
