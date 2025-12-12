ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 12, 2025 at 8:57 PM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 9:04 PM IST

3 Min Read
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಕೋಶ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಸುತ್ತುವುದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್​​ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ‌. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 36 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಮಾನಯಾನದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾವು ಮೂರು ದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮೊದಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಿದವಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಮಾನದ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕವೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆವು. ವಿಮಾನ ಹೊರಟಾಗ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಭಯವೂ ಆಯಿತು. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಬುತವಾಗಿದೆ ಎಂದೆನ್ನಿಸಿತು. ಮನೆ, ಮರ, ಗಿಡ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಪೈಲೆಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾವು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಂದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಾವು ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನ ಕುರಿತು ಶಾಲೆಯ ಎಸ್​​ಡಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆವು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರುವುದೇ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕುತೂಹಲ, ಭಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೆ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

''ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆವು. ವಿಮಾನ ಹಾರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಇಳಿಯುವಾಗ ಆಗುವ ಅನುಭವ ಮರೆಯಲಾಗದ್ದು, ಮೋಡಗಳು ಚಲಿಸುವ ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ತಾರಾಲಯ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಫನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ರೈಲನ್ನು ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಎಸ್​​ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

''ನೂರು ಬಾರಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವಗಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆವು. ಮಕ್ಕಳ‌ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಭೂ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಾಯುಯಾನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಿಸಿದೆವು. ಇದು ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಿಸಿದೆವು'' ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

Last Updated : December 12, 2025 at 9:04 PM IST

EDUCATIONAL TOUR
ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ
SHIVAMOGGA
SCHOOL TRIP

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

