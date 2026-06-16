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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ‌ಹೋದ ಶಾಲಾ ಛಾವಣಿ, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿತು ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿವೆ.

School roof blown off by storm
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ‌ಹೋದ ಶಾಲಾ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 3:07 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಏಕಾಏಕಿ‌ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಗಡುಗಳು ಹಾರಿಹೋದ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ.

ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4:50 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ. ಶೀಟ್​ಗಳು ಸುಮಾರು 300 - 400 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಐ. ಕುಸುಗಲ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿನ ತಗಡುಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ್​ ಅಸುಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 6 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ತಗಡುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್​ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಶೀಟ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಶೀಟ್​ಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ‌ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 9 ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದು, ಶಾಲೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

DHARWAD
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿದ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ಛಾಚಣಿ
GOVERNMENT SCHOOL
BHANDIVADA SCHOOL
SCHOOL ROOF BLOWN OFF

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