ಶಿಕ್ಷಕನ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಮಕ್ಕಳು
ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕನ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 9:04 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಟಪಾರ್ಗಳಾಗಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶೇ.90% ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 30 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ಶ್ರಮದಿಂದ 350ಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾತಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಶಾಲೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಹೇಬ್ ಬೇಗ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ಸರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಭಾಗ್ಯ: ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 5,000 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಶಾಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 5 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 18 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ 22 ಅಂಗವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 34 ಮಕ್ಕಳು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆಯ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಭಾಗ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!
100 ದೇಶದ ಅಂಚೆಪತ್ರ, 130 ದೇಶಗಳ 2 ಸಾವಿರ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಲಕ