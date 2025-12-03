ETV Bharat / state

ಶಿಕ್ಷಕನ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕನ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

SCHOOL CHILDREN PROTEST
ಶಿಕ್ಷಕನ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಸ್ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಟಪಾರ್​ಗಳಾಗಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶೇ.90% ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 30 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ಶ್ರಮದಿಂದ 350ಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾತಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.‌ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಶಾಲೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಹೇಬ್ ಬೇಗ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಶೋಹೆಬ್ ಬೇಗ್ ಸರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

