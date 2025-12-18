ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ (ಉಪ ವರ್ಗೀಕರಣ) ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ - ಯತ್ನಾಳ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ (ಉಪ ವರ್ಗೀಕರಣ) ವಿಧೇಯಕ-2025 ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.
Published : December 18, 2025 at 8:35 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ : ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ (ಉಪ ವರ್ಗೀಕರಣ) ವಿಧೇಯಕ-2025 ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಮಧ್ಯ ಜಟಾಪಟಿಯೂ ನಡೆಯಿತು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ (ಉಪ ವರ್ಗೀಕರಣ) ವಿಧೇಯಕ-2025 ಕುರಿತು ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ತರುವ ವೇಳೆ ಅಂದಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬೆಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದಾಖಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ಗದರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಸದಸ್ಯರು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರು.
ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ : ಆಗ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಗಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಣೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಮೀರಬಾರದು ಅಂತಾ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿದ್ದ ಕಡತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ನೀವು ಈಗ ಏನು ಸವರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾನು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯತ್ನಾಳ್ - ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಟಾಪಟಿ : ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಂವಿಧಾನದ 15, 16ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಿಎಂ : ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಹುಡುಕಲು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯತ್ನಾಳ್, ಸಿಎಂ ಅವರು ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು. ಕೊನೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ತಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 1 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ದಲಿತ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರು ಸೋತಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಠಾವೋ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಚಾವೋ ಅಂತಾ ಕರೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಠಾವೋ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಚಾವೋ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಸಾರವೇ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ, ಶಾರದಾ ಪೂರ್ಯಾ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರುವ ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ‘6-6-5’ ಫಾರ್ಮೂಲಾ ಅಡಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಧೇಯಕ-2025 ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು. ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮಸೂದೆ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ : ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಶೇ.17 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ–ಎ(16 ಜಾತಿಗಳು) ಶೇ. 6, ಪ್ರವರ್ಗ–ಬಿ (19 ಜಾತಿಗಳು) ಶೇ 6, ಪ್ರವರ್ಗ–ಸಿ(63 ಜಾತಿಗಳು) ಶೇ 5, ಒಟ್ಟು 98 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲು ಹಂಚುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ (ಉಪ-ವರ್ಗೀಕರಣ) ವಿಧೇಯಕ 2025ಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು.
ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ಸಿ ಉಪ-ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಸೂದೆಯಂತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಶೇ. 17 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ–ಎ(16 ಜಾತಿಗಳು) ಶೇ 6, ಪ್ರವರ್ಗ–ಬಿ (19 ಜಾತಿಗಳು) ಶೇ 6, ಪ್ರವರ್ಗ–ಸಿ(63 ಜಾತಿಗಳು) ಶೇ. 5ನಂತೆ ಒಟ್ಟು 98 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರವರ್ಗ-ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಗಳಾದ ಬಂಜಾರ, ಲಂಬಾಣಿ, ಲಂಬಾಡ, ಲಂಬಾಡಿ, ಲಮಾಣಿ, ಸುಗಾಲಿ, ಸುಕಾಲಿ, ಭೋವಿ, ಓಡ, ಒಡ್ಡೆ, ವಡ್ಡರ, ವಡ್ಡರ್, ವೊಡ್ಡರ, ವೋಡ್ಕರ್, ಬೋವಿ (ಬೆಸ್ತೇತರ), ಕಲ್ಲುವಡ್ಡರ, ಮಣ್ಣುವಡ್ಡರ, ಕೊರಚ, ಕೊರಚರ, ಕೊರಮ, ಕೊರವ, ಕೊರವರ (ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಸಂಕೇತ 17, 23, 53 ಮತ್ತು 54) ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 59 ಜಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರವರ್ಗ-ಸಿ ಯೊಳಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವರ್ಗ-ಸಿ ಯಲ್ಲಿನ ಈ 59 ಜಾತಿಗಳಡಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ : ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಿಲ್ನ್ನೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ವಿಧೇಯಕ, ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ