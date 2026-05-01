HIV ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಲು ಮುಜುಗರವೇ?: ಜಸ್ಟ್​ 'QR ಕೋಡ್' ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳು ದೂರ

ಮಿಷನ್ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ HIV ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರೀ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​
Published : May 1, 2026 at 6:33 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಕೆಲವರು ಮುಜುಗರಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಷನ್ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್' ಕೊಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಐವಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.‌ ಎಚ್‌ಐವಿ (ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್) ತಗುಲಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದ್ದರೂ ಹಿಂಜರಿಕೆ, ಮುಜುಗರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೆರವಿಗಾಗಿ 'ಮಿಷನ್ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ' (ಎಂಎಎಸ್) ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.‌

ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್‌ಐವಿ, ಏಡ್ಸ್‌ ತಗುಲಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ, ಅದರ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ತಮಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ, ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡವಾ?, ಇಲ್ಲ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್​​ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಡಲು ಈ ಪದ್ಧತಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಂಘದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳು 'ಮಿಷನ್ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಎಚ್‌ಐವಿ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಎಚ್‌ಐವಿ ತಗುಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮುಜುಗರ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಡಿ.ಪಿ.ಮುರಳೀಧರ.

ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್?: ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕೆಲ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ, ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‌ಮೊಬೈಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ www.breakfreeindia.org ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಮೂದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.‌

ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗಾತಿಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸೂಜಿ-ಸಿರಿಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಯಾ? ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಚ್‌ಐವಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 4,500 ಮಂದಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,500 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಡಿ.ಪಿ.ಮುರಳೀಧರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟವರನ್ನು ಎಆರ್‌ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು, ಎಚ್‌ಐವಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಎಚ್‌ಐವಿ/ಸಿಪಿಲಿಸ್/ಹೈಪಟೈಟಿಸ್-ಬಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಎಎಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್​ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್​​ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರೀ ಎಂಬ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ ಮೂಲಕ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಡಿಹೆಚ್ಒ ಡಾ.ಎಸ್.ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಿಷನ್ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ (ಮಾಸ್) 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರೀ ಎಂಬ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.

ಐಸಿಟಿಸಿ (ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ), ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಬಹದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೇನಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ‌. ತಾಯಿಂದ ಮಗುಗೆ ಬರವ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಯೂನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ರೇಕ್​​ಫ್ರೀ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​​ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು?: ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಡಿ.ಪಿ.ಮುರುಳೀಧರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಿಷನ್ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ 2026 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. 'ನೋ ಯುವರ್ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸ್ಟೇಟಸ್' ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೆಚ್ಐವಿ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಪಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ (ಹೆಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು) ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಐವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಸ್​​ ಅಥವಾ ನೋ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ?, ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸೂಚಿಸಲಿದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಐಸಿಟಿಸಿ (ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ)ಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇನ್ನು www.breakfreeindia.org ವೆಬ್​​ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಐಟಿಸಿಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಂಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹದು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,500 ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಐವಿ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

