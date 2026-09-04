ನಕಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಟೆಕ್ಕಿಯನ್ನ ವಂಚಿಸಿದ ವಂಚಕರು
ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಟೆಕ್ಕಿಯಿಂದ ವಂಚಕರು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Published : September 4, 2026 at 5:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದ ವಂಚಕರು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ವಂಚಕರ ಕರಾಮತ್ತಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವರು 11.65 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ 28ರಂದು ಏಕ್ ಉಜ್ವಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ ಎಂಬುವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಮೂಲದ ವರ್ಷಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕಮೀಷನ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ 50 ಸಾವಿರ ಹಣ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಕಮೀಷನ್ ಅಲ್ಲದೇ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ವಂಚಕರು ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನ ವಂಚಕರು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮುನ್ನ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ನೈಜ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಷೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲಾಭದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ್ಯಪ್ ನೈಜವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ರಾಕೇಶ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಒ ಷೇರುಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಸೀದಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಣ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 1.14 ಕೋಟಿ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ರಾಕೇಶ್, ತಾನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ‘ವರ್ಷಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್’ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಲಾಭದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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