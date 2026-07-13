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ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ​: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​​​.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ನೋಟಿಸ್​

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ಆರೋಪ- 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು- ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ ಬದಲಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​- ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ.

HD REVANNA CASE
ಹೆಚ್​​.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat, ANI)
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By PTI

Published : July 13, 2026 at 3:27 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್​ ನಾಯಕ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್​ 354 (ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ) ತಂದ ಆರೋಪವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ. ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪೀಠವು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ?. ಕೇವಲ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇಗೆ?. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಚಾರ್ಜ್​ಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ರೇವಣ್ಣ ಮೇಲಿರುವುದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ, ಅವರ ತಂದೆ ರೇವಣ್ಣ ಮೇಲೂ ಬೇರೆ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಪಗಳಿರುವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್​​ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ತರಾಟೆ: ಇನ್ನು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇಕೆ?. ಆರೋಪ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಯಾಕೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನ್ಯಾಯದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಆರೋಪ ಬದಲಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್: 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪವನ್ನು (ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 354) ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್​​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 468 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ದೂರಿನ ಅಂಶಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 354ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 354 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್​​ 28 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

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TAGGED:

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ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​
ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ
SUPREME COURT
HD REVANNA CASE

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