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ಸೌಜನ್ಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ; SITಯಿಂದ ಮರುತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸುಳಿವು

2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 9:07 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 2012ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪ ನಡೆದ 17 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ(ಎಸ್‌ಐಟಿ) ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಸಚ್‌ದೇವ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವಿಶ್ಕರ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಿಬಿಐಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತನಿಖೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ(ಐಒ) ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶೋಭಾ ಗುಪ್ತಾ ಆನಂದ್ ಸಂಜಯ್ ಎಂ.ನುಲಿ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಜಿ ದೇವಾಸಾ ಅವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಸ್‌ಐಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಮ್ಮ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಇದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಸಿಬಿಐ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅಪರಾಧದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ, ತನಿಖೆಯ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುತಿಸಿತು.

ಈ ಘಟನೆ 2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಬಿಐ 2013ರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು.

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಬಿಐ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ವಕೀಲರಿಗೆ ಕೇಳಿತು. ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಪಾತ್ರ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐ ವಾದವನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದಿತು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನೇಕೆ ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

SIT
CBI
SOUJANYA CASE
SUPREME COURT
SOUJANYA RAPE AND MURDER CASE

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