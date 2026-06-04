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SBI ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ 899.35 ಕೋಟಿ ರೂ.ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ದೀಪಕ್‌ ಕೇಬಲ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ ED

ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಇ.ಡಿ.ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಇ.ಡಿ.ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ದೀಪಕ್‌ ಕೇಬಲ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ ED (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 9:35 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ 899.35 ಕೋಟಿ ರೂ.ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೀಪಕ್‌ ಕೇಬಲ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ(ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಇ.ಡಿ.ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಇ.ಡಿ.ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇ.ಡಿ. ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ 899.35 ಕೋಟಿ ರು. ಸಾಲ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ದೀಪಕ್‌ ಕೇಬಲ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ.ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ನಕಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಕಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಲದವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ.ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇ 21 ಮತ್ತು 29ರಂದು ದೀಪಕ್‌ ಕೇಬಲ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಕಂಪನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿವಾಸ, ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶೋಧಿಸಿದ್ದರು. 1.27 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 18 ಕೋಟಿ ರು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SBI ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ
ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ ಬಂಧನ
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899 CRORE FRAUD CASE

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