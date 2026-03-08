ETV Bharat / state

'ಕಲೆಯೇ ನನ್ನ ಜೀವನ': ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರ್

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕಲೆ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

MUSIC DIRECTOR SAVITA KUMAR
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 8, 2026 at 8:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ - ಸುನೀಲ್ ಕುಂಭೇನಹಳ್ಳಿ

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ(ಹಾಸನ): ಮಹಿಳೆ ಎಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ಕಾಲ ಎಂದೋ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ನಾವೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ.

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕಲೆ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕೋಲಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಇವರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿನ ಸೊಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ನಾಟಕ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ.

ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಕನಿದ್ದಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಕಬ್ಬಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಸೊಸೆಯಾದ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರ್, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ರಾಜ ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಥವಾ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಕಲಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ರಂಗರಾಜೇಗೌಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನೇರಲಕೇರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸವಿತಾ ರವರೇ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪತಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸವಿತಾರಾ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಕಲಿಯೇ ನನ್ನ ಜೀವನ, ನನ್ನ ದುಡಿಮೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ದುಡಿಮೆಯ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದವಳಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು, ಕಲೆ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವಾಗಿ, ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುರುವ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಲಾಸಂಘಗಳು ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ. ಕಲೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಿಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗದು ಎಂದು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಠಾಣೆ ಮುಖ್ಯಪೇದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

WOMAN MUSIC DIRECTOR
HASSAN
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರ್
WOMENS DAY 2026
MUSIC DIRECTOR SAVITA KUMAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.