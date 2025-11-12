ETV Bharat / state

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ

ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

SHARAVATHI PUMPED STORAGE PROJECT ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ SHIVAMOGGA
ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 12, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್​​ಟ್ರಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ. ಟಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ತಾಣ. ಇದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈನ್​ ಟವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ ಯೋಜನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದರು.

"ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದವರೇ ಈಗ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರೇ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಟೆಂಡರ್​ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು "ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜನ ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಡ" ಎಂದರು.

ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, "ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 16 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ಉದ್ದದ ಟನಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ 15 ಸಾವಿರ ಮರಗಳ ಹನನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಟನಲ್ ಮೇಲೆ ಮರ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ₹10,400 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಳಿದ ಪರಿಸರದ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್​ಗಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ತಡೆಹಿಡಿದ ಕೇಂದ್ರ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್​​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​​ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ: ಕೆಪಿಸಿಎಲ್​ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

TAGGED:

SHARAVATHI PUMPED STORAGE PROJECT
ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್
ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ
SHIVAMOGGA
SAVE SHARAVATHI VALLEY COMMITTEE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ.15ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್​​ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

'ನಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

100 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​, 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್​ ಸ್ಪೀಡ್​! ಹೀರೋದ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಯಾರೆಂದ ಉಪೇಂದ್ರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.