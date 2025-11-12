ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ
ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ. ಟಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ತಾಣ. ಇದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈನ್ ಟವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ ಯೋಜನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದರು.
"ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದವರೇ ಈಗ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರೇ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು "ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜನ ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಡ" ಎಂದರು.
ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, "ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 16 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟನಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ 15 ಸಾವಿರ ಮರಗಳ ಹನನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಟನಲ್ ಮೇಲೆ ಮರ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ₹10,400 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಳಿದ ಪರಿಸರದ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
