ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಗೆ ಕರಗುತ್ತಿರುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ; ಸವಣೂರು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ವಾತಾವರಣ

ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಇದ್ದು, ಬಂದ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಂಕಷ್ಟ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Published : December 15, 2025 at 8:29 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧಡೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದೀಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಆಗದು. ಆದರೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಇದ್ದು, ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ಸಹ ಚಳಿಗೆ ಕರಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಲೆಗಳು ಬಿರುಸಾಗಿದ್ದು ಗಡಸು ಗಡಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಇದ್ದು, ಬಂದ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಂಕಷ್ಟ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರು (ETV Bharat)

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾದರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.

ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಾದರೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಾದರೆ ಬಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯಾದರೆ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಉಷ್ಠಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಸಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಾಚಿಗೆ ರಪ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸವಣೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ನವಾಬರ ಆಡಳಿತ ಕಂಡ ಪಟ್ಟಣ. ನವಾಬರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಾಬರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಪ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸವಣೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯವರೆಗೆ ರಪ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರಾಚಿ ರಪ್ತು ಬಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಪ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸವಣೂರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಪೆಂಡಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಗೆ 14 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಎಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ​ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ: ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ 3000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಕೋಳಿಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯಂತೂ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸವಣೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಾಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎರಡು ಟನ್ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಠಾಂಶ 7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ?: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಸಹ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಉದುರುವುದಲ್ಲದೇ ಎಲೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉಷ್ಠಾಂಶ 7 ಡಿಗ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಎಲೆಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದುರುವಿಕೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಎಲೆಬಳ್ಳಿಗಳು ಸುದಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದಾಗ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಎಲೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ.

