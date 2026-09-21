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ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಗುಡ್ಡದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ: ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಟ್​ಗಳು ಪತ್ತೆ

ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಗುಡ್ಡದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕೂಲ್ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್​, ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

RAID ON SHOPS AND HOTELS
ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2026 at 10:01 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಸವದತ್ತಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡದ ಕುಂಕುಮ–ಭಂಡಾರ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಟ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೈರಿ ಡೇಟ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಫಕೀರಪುರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ‌ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಎಕ್ಸಪೈರಿ ದಿನಾಂಕ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.

ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಭಾವತಿ ಫಕೀರಪುರ, ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಪೈರಿ ಡೇಟ್‌ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ, ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಿಸದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಡುಗೆಗೆ ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿ ಬಳಕೆ: ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ನವರಿಂದ ಅಡುಗೆಗೆ ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌‌ ಕುಂಕುಮ–ಭಂಡಾರ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌, ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭೇಟಿ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ತಕರು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಭಾವತಿ ಫಕೀರಪುರ ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
SAVADATTI RENUKA YALLAMMA TEMPLE
ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡ
ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ
RAID ON SHOPS AND HOTELS

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