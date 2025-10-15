ETV Bharat / state

ಕಾಳಿ ನದಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಸದರಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ: ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗರಂ ಆದ ಸತೀಶ್​ ಸೈಲ್​

ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಕಾಳಿ ನದಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸಂಸದ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್​ ಸೈಲ್​ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

satish-sail-objects-to-kageri-laying-foundation-stone-for-kali-river-bridge-without-etiquette
ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 15, 2025 at 2:09 PM IST

ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಂಸದರು ನಡೆಸಿರುವ ಸೇತುವೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ವಿಚಾರವೂ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

2024ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಸಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ತೆಗೆದು ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಐಆರ್​ಬಿ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕಾಳಿ ನದಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಸದರಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ (ETV Bharat)

ಇದೀಗ ಈ ಸೇತುವೆಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಸದರು, ಇದೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೇತುವೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸಂಸದರು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲಿಸದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಶಾಸಕರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲಿಸದೇ ಹೇಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೇತುವೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಾಗ ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ನಾನು, ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಗೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೈಲ್​ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರು ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಮನವೊಲಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

