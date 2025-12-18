ETV Bharat / state

ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರು: ಕೆ ಎನ್​ ರಾಜಣ್ಣ

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ಸಮಾನಮನಸ್ಕ ಶಾಸಕರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

k-n-rajanna
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ : ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಸ್​​ಸಿ ಎಸ್​​ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಾನಮನಸ್ಕ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಸುಮ್ಮನೇ ಏನು?. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ಎನ್.​ ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾಚನೆಯಾದರೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಕೊಟ್ರು ಕೊಡಬಹುದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದರೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗೋಕೆ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ?. ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಡಿನ್ನರ್​ ಪಾರ್ಟಿ ಕುರಿತು ಕೆ ಎನ್​ ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಆರೋಪವಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು.

ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರು : ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರ 'ಡಿನ್ನರ್‌ ಪಾರ್ಟಿ' ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕದನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತರೆಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಫಿರೋಜ್‌ ಸೇಠ್‌ ಅವರ ಟಿವಿ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಡಾ. ಹೆಚ್​. ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಖಾನ್, ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್, ರಹೀಂ ಖಾನ್‌, ಕೆ. ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್‌, ಶಾಸಕರಾದ ಖನೀಜ್‌ ಫಾತಿಮಾ, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್‌, ಎನ್. ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಹಿಂದ ಶಾಸಕರು, ಮುಖಂಡರು 'ಡಿನ್ನರ್​ ಪಾರ್ಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

