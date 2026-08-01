ಹಾವೇರಿ: ದೇವಿಹೊಸೂರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂತೆ: ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಿಹೊಸೂರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 1, 2026 at 3:05 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ರೈತರು ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ದೇವಿಹೊಸೂರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂತೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ದೇವಿಹೊಸೂರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ದಾನವೀರ ಶ್ರೀ ಸಿರಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇಸಾಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂತೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಸ್ಯ ಸಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ/ಜಾತಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಸಿಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಸಸ್ಯ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡಗಳು: ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ತೆಂಗು ಅಡಕೆ ಮಾವು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಮಹಾಘನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಡಕೆಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು ಮಾವಿನ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಗಗಳು ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರೋಗಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಡೇರೆ, ಗುಲಾಬಿ, ದಾಸವಾಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪುಷ್ಪಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸಕ್ತರು ಪುಷ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿದರು.
ಮೌಲ್ಯವರ್ದಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ: ಸಸ್ಯ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವ ಚಿಗಳೀ, ಮಲೆನಾಡು ಜೀನುತುಪ್ಪ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ಕತ್, ಕೇಕಗಳು ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಜೊತೆಗೆ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಯದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳು ಕುರಕುರಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಸ್ಯ ಸಂತೆ ಅಲಂಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪಾತರಗಿತ್ತಿ, ಮಿಡತೆ, ಜೀರಂಗಿ ಕುಂಬಾರ ಹುಳಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಯ ಸಂತೆ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜವಾರಿ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳು ಜವಾರಿ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾವ ತರದ ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಿಹೊಸೂರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರತ್ನಾಕರ್, "ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗಾಗಿ ದೇವಿಹೊಸೂರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರೆಗೆ ಸಸ್ಯ ಸಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 15 ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ಮಳಿಗೆಗಳು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಸಸಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಸಿಗಳು ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳು ಸಾಂಬಾರು ಸಸಿಗಳು, ಸಾವಯುವ ಗೊಬ್ಬರ ಜೈವಿಕ ಪೀಡೆನಾಶಕಗಳು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನರ್ಸರಿ ಸಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಸಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜವಾರಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜು ಭಾಗಿ: ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜವಾರಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜ ಹುಲಗೂರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯುವ ರೈತರು. ಒಣಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಾಡಿನ ಮರಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮರಗಳು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ದೇಶಿಯ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಔಷಧಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಳೆ ಬೀಜಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಸ್ಯ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ರೈತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, "ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಸಿ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜಮೀನಿನ ಒಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬಗೆಯ ಸಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಲಾಭಕರ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. "ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು ಮಾವಿನ ಸಸಿಗಳು ಪೇರಲಸಸಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಾವೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹೋದರೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೈತರು ಈ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ಸಂತೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ" ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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