ನಾಗದೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಸೇವೆ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 14, 2026 at 5:10 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಒಂದು. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ನಾಗದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆ. ನಾಗದೋಷ, ಸರ್ಪಬಾಧೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೇ ಸರ್ಪಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗಗಳು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಾಗದೋಷ ಉಂಟಾದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಡಚಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆ ಎಂದರೇನು?: ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದರೆ ನಾಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಸರ್ಪಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಾಗದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಗಬಾಧೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಹೋಮ, ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ, ನಾಗಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ?: ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದ ಅಗತ್ಯ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Sarpa Samskara Seva ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು (confirmation) ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಪಿ ನೀಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು: ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆಗೆ ಮುನ್ನ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಸೇವೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಪೂಜೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೇವೆ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು: ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷರು ಪಂಚೆ ಅಥವಾ ಧೋತಿ ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೇವೆ ನಡೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪಾಲನೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆಗಳಿಂದಲೂ ನಾಗದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು, 'ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು, 'ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದರೆ ನಾಗನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿ. ತಿಳಿಯದೇ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾಗದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಹೋಮ, ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ನಾಗಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಂತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರ್ಚಕರಾದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು, 'ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಹೋಮ, ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪಾಲಿಸಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಸರ್ಪ ಹತ್ಯೆ, ಸರ್ಪಬಾಧೆ ಅಥವಾ ನಾಗದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಆ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಗದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣ ಪರಂಪರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
