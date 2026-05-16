ಹೆಚ್​ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ-ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಭೇಟಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ: ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್

ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್​ ನಾಯಕರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 6:06 PM IST

ಮೈಸೂರು: "ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್​ ಮುಖಂಡ ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೇ 17ರಂದು (ನಾಳೆ) ಮೈಸೂರಿನ ಜನತಾದಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜನತಾದಳ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಹುಣುಸೂರಿನ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಜೆ.ಡಿ. ಎಸ್​ನಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 'ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಜೆಡಿಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾಳೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜನತಾದಳ ಸಮಾರೋಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದೇನು? "JDS ವರಿಷ್ಠರಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ನಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬ್ಲಾಕ್​​ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನೆ ಶಾಸಕರು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜ್ಯಕಾರಣ ಬಿಡಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ: "2006 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ನಾಯಕರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಖುದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸದೃಢವಾಗಬೇಕು. 35 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ನಾಳಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಈ ಮೂಲಕ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸ್ಸೇಜ್​ ಹೋಗಬೇಕು: "ನಾಳೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜನತಾದಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು , ಮಂಡ್ಯ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಿಖಿಲ್​​ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. 35 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ. ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

