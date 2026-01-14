ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಡಗರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರು

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.

shopping frenzy in mysuru
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 14, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಗ್ರಹಾರ, ಚಿಕ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.

shopping frenzy in mysuru
ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ (ETV Bharat)

ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹160: ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕೆ.ಜಿಗೆ 160 ರೂ. ನಿಂದ 180 ರೂ. ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿಗೆ 100 ರೂ.ರಿಂದ 140 ರೂ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 550 ರೂ. ನಿಂದ 600 ರೂ. ಹುರಿಗಡಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 135 ರೂ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಚ್ಚು ಕೆ.ಜಿಗೆ 100 ರೂ. ಗಳಿಂದ 150 ರೂ. ಗಳವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾದವು.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಗ್ರಹಾರ, ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು ರೈತರು ಕಬ್ಬನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಜೊಲ್ಲೆ 50 ರೂ.ಗಳಿಂದ 80ರೂ. ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾರಿಗೆ 20ರಿಂದ 30 ರೂ.ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೇವಂತಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ 50ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಕಡ, ಕನಕಾಂಬರ, ಸುಗಂಧರಾಜ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖರೀದಿಸಿದರು.

shopping frenzy in mysuru
ಕಬ್ಬಿನ ಜೊಲ್ಲೆ (ETV Bharat)

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪೊಂಗಲ್. ಹೀಗಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಹುತೇಕರು ಅವರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆ.ಜಿಗೆ 25 ರಿಂದ 30 ರೂ. ಇದ್ದ ದರ, ಈ ಬಾರಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

