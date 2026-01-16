ETV Bharat / state

ಹುಲುಗನಮುರುಡಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಡಗರ: ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ದೇಗುಲಗಳ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಲವೆಡೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ತೆರೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು‌.

Sankranti celebration
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲುಗಿನ ಮುರಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ.11ರಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು. ದೇವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕೃತ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ಶಂಖನಾದ, ಜೈಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿಸಿ, ಹಸಿರು ಚಪ್ಪರದಡಿ ಇರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಾಲಯದ ಈಶಾನ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಪತಾಕೆ, ತಳಿರು, ತೋರಣ ಮತ್ತು ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗರುಡ ಹಾರಾಡಿದ ನಂತರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಮತ್ತು ಜೈಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಸಾಗಿದರು. ನವ ಜೋಡಿಗಳು ಹಣ್ಣು - ದವನ ಎಸೆದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಂತರ ಮೂಲಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಸುಗ್ಗಿ ಸಮಯವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆವರಣ, ರಾಜಗೋಪುರದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲು ಹಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಲಿಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಕಂಡು ಬಂತು.

ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರಗಳು ಓಪನ್: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾದ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ತೆರೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು‌.

ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ, ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ತೆರೆದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಢಮರುಗ, ದೊಡ್ಡ ನಗಾರಿ‌ ಸಮರ್ಪಣೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯವಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ನವೀಕೃತ ಬೃಹತ್ ಢಮರುಗ ಹಾಗೂ‌ ದೊಡ್ಡ ನಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಮಹರಾಜರು ನೀಡಿದ್ದ ಢಮರುಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಢಮರುಗ ಮತ್ತು ನಗಾರಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಡೇ ಪೂಜೆಯಂದು‌ ಢಮರುಗ ಬಾರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು ಢಮರುಗ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟನಾಗಪ್ಪ‌ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲಾಜಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಮುಖಂಡ ಜಯಕುಮಾರ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡೀಗಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಹರಜಾತ್ರೆ: ರೊಟ್ಟಿ - ಪಲ್ಯೆ, ಹುಗ್ಗಿ, ಮಿರ್ಚಿ ಸವಿದ ಭಕ್ತರು!

TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಥೋತ್ಸವ
ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ
SANKRANTHI CELEBRATION
SANKRANTI CHARIOT FESTIVAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.