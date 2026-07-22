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16 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಕ್ಕೆ 36 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ: ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರನಿಗೆ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Arrested Accused
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 7:12 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: 16 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲಕ್ಕೆ 36 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರನಿಗೆ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಸದಾನಂದ ಭೀಮರಾವ ಹಲಗೆ(47) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ನೇಹಾ ವಿಕಾಸ ಮೇಲಗೇರಿ ಎಂಬವರು ಜುಲೈ 20ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

2022 - 2026 ರವರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸದಾನಂದ ಹಲಗೆ ಬಳಿ 16,16,580 ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಅಸಲು ಸೇರಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 36,77,607 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಪೋನ್​ ಪೇ ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತನಿಗೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ 4,64,000 ರೂ‌. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಆರೋಪಿ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಾ ಮೇಲಗೇರಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಂ 352, 351(2), ಬಿಎನ್ಎಸ್ 2023 ಮತ್ತು 8, 13 The Karnataka Micro and Small Loan (Prevantion of Coercive Actions) Act 2025ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಸದಾನಂದ ಹಲಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದರು. ಕಣಗಲಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪರಾರಿ ಆಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ಬುಧವಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಿಐ ಜಿ.ಬಿ.ಕೊಂಗನೊಳ್ಳಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ವಿ‌.ಐ.ನಾಯಿಕ, ಪಿಎಸ್ಐ ಯು.ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟೆನ್ನವರ ಎಎಸ್ಐ ಎಲ್.ಎಸ್.ಖೋತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗನೂರಿ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಗಳತಗಿ, ವಿ.ಬಿ.ಮುರ್ಕಿಭಾವಿ, ಎಸ್.ಎಮ್.ಯಕ್ಸಂಬಿ, ವ್ಹಿ.ಜಿ. ಕುಡ್ಡಗೋಳ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿನೋದ ಠಕ್ಕನ್ನವರ, ಸಚಿನ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ರಮ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
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