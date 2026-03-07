ETV Bharat / state

ಕೊನೆಗೂ ಹುಟ್ಟೂರು ತಲುಪಿದ ಸಾಂಜೋ ಸುನಿಲ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ; ನಾಳೆ ವಿಮಲಗಿರಿಯ ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ

ಸಾಂಜೋ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಡಬದ ವಿಮಲಗಿರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

sanjo-sunil
ಸಾಂಜೋ ಸುನಿಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 6:50 PM IST

ಕಡಬ /ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಡಬ್ಲಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುವಕ ಸಂಜೋ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಕೊನೆಗೂ ಹಲವು ದಿನಗಳ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟೂರು ತಲುಪಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರ ಆಕ್ರಂದನದ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಫಿಂಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಂಜೋ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೂ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನೂ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು.

ಸಾಂಜೋ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಲಿಶ್ಮಾ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತ (Dependent) ವೀಸಾದಡಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಲಿಶ್ಮಾ ಫಿಲಿಪ್ ಡಬ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಸಾಂಜೋ ಸುನಿಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿರುವುದು ಕುಟುಂಬದವರ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ದಳವಾದ Garda Síochána ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶಂಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸಾಂಜೋ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ದಿನಗಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದರಾದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ದೌತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.

ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಂಜೋ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಡಬದ ವಿಮಲಗಿರಿ ಎಂಬ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು - ಬಳಗದವರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಗಂಟೆಗಳ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮ ಮಲಂಕರ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ವಿಮಲಗಿರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಯುವಕನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತರನ್ನೂ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವೂ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಖಃಭರಿತರಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಡಬದ ಯುವಕ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವು; 15 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಮೃತದೇಹ ತರಲಾಗದೆ ಕುಟುಂಬ ಕಂಗಾಲು

