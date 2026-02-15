ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್: ₹51.35 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ
ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 51.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : February 15, 2026 at 9:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಶುದ್ಧ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ನೀರು ಪಡೆಯುವುದು ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಉಚಿತ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಇದೀಗ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಭರವಸೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 51.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
6 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 19.64 ಲಕ್ಷ ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ₹71.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ₹10 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಗೈರುಹಾಜರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುವತಿಯರು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಶೌಚಾಲಯ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಸೂಕ್ತ ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
"ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಸ್ರೀನ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌಕರ್ಯ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಭಯ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರವು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸದ ಹೊರತು, ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
