ಪೊಲೀಸ್​ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯುವಕ ಸಾವು ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಾಯ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಮೃತನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಫ್‌ಜೆ, ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ​

Sangamalai Custodial Death Case
ಮೃತ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ PUCL, APFJ ತಂಡದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈದಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಘ (ಎಪಿಎಫ್‌ಜೆ) ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಪಿಯುಸಿಎಲ್) ನ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ತಂಡವು ದರ್ಶನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಿಂಗಮಲೈ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

ಪ್ರೊ. ರಾಜೇಂದ್ರ ವೈ. ಜೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಶ್ರೀ (ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಪಿಎಫ್‌ಜೆ), ಧನುಷ್ ಬಾಬು, ವರ್ಷಾ, ವಕೀಲರಾದ ಮೌಲ್ಯ ಎಸ್, ಮತ್ತು ವಕೀಲ ನೆಲ್ಸನ್ ಪಿ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಮೃತ ಯುವಕ ದರ್ಶನ್
ಮೃತ ಯುವಕ ದರ್ಶನ್ (ETV Bharat)

ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ದರ್ಶನ್​ ಬಂಧನದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ದೂರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 0999/2025 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಅವನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದನು. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾಗ್ಯವತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅವನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರು?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್​ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಆತನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕವೇ ನಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಾರಂಟ್, ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಅಥವಾ ದೂರು ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂಧಿಸಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಒಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪಿಯುಸಿಎಲ್‌ನ ವಕೀಲೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 399 ಮತ್ತು 402 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾದ ದಲಿತ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದರ್ಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ 29ನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕೇಸ್​​ಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎರಡು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಂಡವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯ ಬದಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ APFJ ಮತ್ತು PUCL ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ.

