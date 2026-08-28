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ಮಂಗಳೂರು: ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ

ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಕಡಲಿಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಕಡಲಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 'ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ': ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿದ ಮೀನುಗಾರರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 6:56 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತುವಿನ ಶುಭಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧ ಕಡಲ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಏಳುಪಟ್ಟಣ ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ 'ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ'ಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹಿರಿಯರು ಕದ್ರಿ ಕದಳೀ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜತೆಗೂಡಿ ಗಂಗಾಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಡಲ ದಂಡೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ರಾಶಿ ರಾಶಿ (ತೆಪ್ಪ-ತೆಪ್ಪವಾಗಿ) ಮೀನುಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದ ಪವಾಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಮೀನುಗಾರರು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

10 ಗ್ರಾಮಗಳ 3,000 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ದೋಣಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜಪ್ಪು , ಬೋಳಾರ, ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್, ನೀರೇಶ್ವಾಲ್ಯ, ಪಡುವಹೊಯ್ಗೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ-1, ಕುದ್ರೋಳಿ-2, ಕುದ್ರೋಳಿ-3, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ ಹಾಗೂ ಬೋಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಸಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಾಲು-ಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾರತಿ: ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡವು. ಕದ್ರಿ ಕದಳೀ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧೀಶರಾದ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಯೋಗಿ ನಿರ್ಮಲಾನಾಥ್ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವ-ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗಂಗಾಮಾತೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ರಜೆ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಡಲಿಗಿಳಿಯಲಿರುವ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೀನುಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು, ನಾಳೆ (ಶನಿವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಕಡಲಿಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಏಳುಪಟ್ಟಣ ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋಳಾರ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾಂಚನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಗಂಗೆಗೆ ಹಾಲು-ಕಾಯಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿ. 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕಡಲ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು." ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

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TAGGED:

ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ
FISHERMEN
ಮೀನುಗಾರರು
MANGALURU
SAMUDRA POOJA

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