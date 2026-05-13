ಎರಡು ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್; ಚಾಸಿಸ್, ಎಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್!

ಬೈಕ್‌ಗೆ ಎಫ್‌ಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಆರ್‌ಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಬೈಕ್​ಗೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್​ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ಬೈಕ್​ನ ಮಾಡೆಲ್​ ನಂಬರ್​ ಕೂಡ ಒಂದೇ!
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 13, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಯಲ್​​​​ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್​​ ಬುಲೆಟ್​​ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಲ್ಲಾಳ್ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಟಿಒ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೆ.ಎ.09 ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಒಂದೇ ನಂಬರ್‌ನ ಎರಡು ಬುಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ನಂಬರ್ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾಗದೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಎರಡೂ ಬೈಕ್​ 1994ನೇ ಮಾಡೆಲ್‌, ಎಂಇಜಿ 2261 ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ನಿವಾಸಿ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ನೌಕರ ಜಯಂತ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಆಂಧ್ರದ ಯೋಧ ತಿಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

ಆರ್‌ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್​ ಚವ್ಹಾಣ್​ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಸೆಕೆಂಡ್​​​​​​ ಹ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮದೇ ವಾಹನ ಅಸಲಿ ಎಂದು ಆರ್‌ಟಿಒ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಸಲಿ ವಾಹನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.

ಐದಾರು ಕೈ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬೈಕ್ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್​ ತಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಸಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನ ಪತ್ತೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನೋಂದಣಿಯ ಎರಡು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೋಂದಣಿ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ವಾಹನವನ್ನು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಜಯಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಒಂದೇ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರ್, ಎಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸಲಿ ವಾಹನ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಬಳಿಕ ನಕಲಿ ವಾಹನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಆರ್‌ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್​ ಚವ್ಹಾಣ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬುಲೆಟ್​​ ಬೈಕ್​ ಮಾಲೀಕ ಜಯಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್​ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನದೇ ನಂಬರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್​​​​ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಧ ತಿಬ್ಬಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಸಲಿ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್‌ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್​ನ ಸೆಕೆಂಡ್​​ ಹ್ಯಾಂಡ್​​ ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಜಯಂತ್ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ತಿಬ್ಬಾ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಜಯಂತ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಬೈಕನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನ ಆರ್‌ಟಿಓ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಸಿ ಮಾಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವಾಹನದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಿಬ್ಬಾ ರೆಡ್ಡಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಎಫ್‌ಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಆರ್‌ಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಬೈಕ್‌ನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

