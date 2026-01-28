ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಪರದಾಡಿದ ಕಡವೆ - ವಿಡಿಯೋ
ಕಡವೆಯೊಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆತಂಕಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : January 28, 2026 at 8:22 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದ ಕಡವೆಯೊಂದು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಪರದಾಡಿದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಡವೆ, ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಪರದಾಡಿದೆ. ಕಡವೆ ಕಂಡು ಆತಂಕಗೊಂಡ ಮನೆ ಮಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಡಲೇ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬಂದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡವೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದರೂ ಕಡವೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಪುಂಡಾಟ: ಆಹಾರ ಅರಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ಒಂಟಿ ಸಲಗವೊಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಆಸನೂರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಾಡಾನೆ ಕಂಡು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದೊಳಕ್ಕೆ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿತ್ಯವೂ ಪರದಾಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಕೂಡ ಕಾಡಾನೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಎಗರಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ರಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ಮರಿ ಸೆರೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೇದೇವನಪುರದಲ್ಲಿ 5 ಹುಲಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಾಯಿ ಹುಲಿ, ಎರಡು ಮರಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ಮರಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಹುಲಿ ಮರಿಯು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, 10 ತಿಂಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಹುಲಿಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಹುಲಿ ಮರಿಗಾಗಿ ಸಾಕಾನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆರೆಯಾದ ಹುಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ: ನಂಜೇದೇವನಪುರದ ಒಂದು ಮರಿ ಹುಲಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜ.27ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಿರಿಜಾ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಜೆದೇವನಪುರ ಸೇರಿ ಉಡಿಗಾಲ, ವೀರನಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜ.31ರವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರೆಂದು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಗುಂಪು ಸೇರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡದಂತೆ, ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
