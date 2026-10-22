'ಸಂಬಾಳ ಸಾಮ್ರಾಟ'ನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದ ಹಣಮಂತ ಹೂಗಾರ ಹರ್ಷ
60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಾಳ ವಾದಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಹಣಮಂತ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
Published : October 22, 2026 at 3:10 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ, 'ಸಂಬಾಳ ಸಾಮ್ರಾಟ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಣಮಂತ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹೂಗಾರ(72) ಅವರಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹಣಮಂತ ಹೂಗಾರ ಅವರು ಸಂಬಾಳ ವಾದನ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಂಪನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಾ, ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಾಳ ವಾದಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಾಳದ ನೀನಾದ ಝೇಂಕರಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಾರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಾಳ ವಾದನ ನುಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃದಂಗ, ತಬಲಾ ನುಡಿಸುವಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ: ಹಣಮಂತ ಹೂಗಾರ ಅವರ ಕಲಾಸೇವೆ ಕೇವಲ ಸಂಬಾಳ ವಾದನಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಬಯಲಾಟ ಹಾಗೂ ಶಿವಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಬಲಾ ವಾದಕರಾಗಿ, ಹರಿಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗ ವಾದಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸೈ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವ ಇವರದ್ದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2003-04ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
'ಸಂಬಾಳ ಸಾಮ್ರಾಟ' ಹಣಮಂತ: ಹಣಮಂತ ಹೂಗಾರ ಅವರ ಈ ಕಲಾಸೇವೆಯನ್ನು ಹಲವು ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 'ಸಂಬಾಳ ಸಾಮ್ರಾಟ' ಬಿರುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ತಬಲಾವಾದಕ ಹಾಗೂ 2015ರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಾಸಿಮಸಾಬ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರು, ಹಣಮಂತ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
2004ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗ ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇತನ' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಿನಾಡು ಶಿಂಗಳಾಪುರ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘದಿಂದ 'ಸಿರಿನಾಡು ಜಾನಪದ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೂಡದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಸಂಘದಿಂದ ದಿ. ಕೌಜಲಗಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಇವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಅವರಲ್ಲಿನ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿದೆ: ಕಲಾವಿದ ಹಣಮಂತ ಹೂಗಾರ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸಂಬಾಳ ವಾದನ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರದ ಕಲೆ. ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಲಾಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕಲಾಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಸೇವೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಉಳಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪುತ್ರನ ಸಂತಸ: ಪುತ್ರ, ಕಲಾವಿದ ಮಹಾಂತೇಶ ಹೂಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ತಂದೆಯವರ ಕಲೆಗೆ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರಸಿ ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಾನು ಕೂಡ 16 ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಲಾವಿದ. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಕಲೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದರು.
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