ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ 'ಸಮರ್ಥ್'
93 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಗೆದ್ದು ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಅವರು ದೇಶದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಎರಡನೇ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 4, 2026 at 10:36 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಕೊನೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದರಿಂದ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲೀಡ್ ಪಡೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ಕಂಠಕವಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ 18975 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಿದರು. ಆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಒಟ್ಟು 5708 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.
ಅಜ್ಜ ಶಾಮನೂರು ಲೀಡ್ ದಾಟದ ಸಮರ್ಥ್: ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮತ್ತೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು 27,888 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಅಂದರೆ 5708 ಮತಗಳಿಂದ ನಿರಾಯಾಸ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡುವುದಾದರೆ: 2008ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 41675 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ 35317 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. 2013ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಶವಾಗಿತ್ತು. 20013ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಂಕರಪ್ಪ ಅವರು 66320 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಇತ್ತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಕರೆಕಟ್ಟೆ ಸೈಯದ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ 26162 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸೋಲುಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸೋತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ 2018 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು 71369 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ 55485 ಮತಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 2018ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ದಿ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 84,298 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 27,888 ಮತಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ 92 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿಜಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 56410 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 69,578 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, 5708 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ 63,870 ಮತಗಳು ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೆಂಡಾ ಹಿಡಿದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನೂತನ ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪೋಷಕರಾದ
ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮರ್ಥ್ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಏಕೈಕ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ನನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಜ್ಜ ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ, ಮೊಮ್ಮಗ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕ: ಹೌದು 93 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಗೆದ್ದು ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಅವರು ದೇಶದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಎರಡನೇ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಮಾತನಾಡಿ "ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವವರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೇ ವಿಧಾನಸ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಡ್ ಎಂಬುದು ಕೊನೆ ತನಕ ಇರಲಿದೆ. ಅದರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವು ನನ್ನ ಮತಗಳೇ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಗೆಲುವು ಸೋಲಲ್ಲ, ಇದು ಜವಬ್ದಾರಿ ಎಂದರು. ಇದೀಗ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರು.
ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಿಮಗೆ ಹೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ, ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಜನತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಟೀಂ ವರ್ಕ್, ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಣಿಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. 1993-94 ರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಸಮರ್ಥ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಕಿರಿಯನಾಗಿ ಅವರು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂದರು.
