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ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಆಯ್ಕೆ

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಆಸೀನರನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

SALEEM AHMED ELECTED AS LEGISLATIVE COUNCIL CHAIRMAN
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಆಯ್ಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 1:15 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಂಗಾಮಿ ಸಭಾಪತಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು‌. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ 38 ಮತಗಳು ಬಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 30 ಮತಗಳು ಬಂದವು. ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ನೂತನ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಭಾಪತಿಯನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಆಸೀನರನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಆಯ್ಕೆ (ETV Bharat)

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋದವರು. ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಇಂದು ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ನಾಲ್ಕು ದಶಕದ ಹಳೆಯದು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ‌ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.

SALEEM AHMED ELECTED AS LEGISLATIVE COUNCIL CHAIRMAN
ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ‌. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿರುವುದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಆ.14 ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ‌ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಪಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಗರಂ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಮೇಲೆ ಸ್ವಪಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಗರಂ ಆದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

SALEEM AHMED ELECTED AS LEGISLATIVE COUNCIL CHAIRMAN
ಪೀಠಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ (ETV Bharat)

ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್​ನ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಮೇಲೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದ‌ ಶಾಸಕ ಶರಣುಗೌಡ ಕಂದಕೂರ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿಪಕ್ಷದ ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಕಂದಕೂರ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದರು.

ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ವಿರುದ್ಧ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಕೂರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಶಾಸಕಾಂಗ ನಾಯಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಜೆಡಿಎಸ್​ನ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಶರಣುಗೌಡ ಕಂದಕೂರ್ ಕೋಪಗೊಂಡರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಎಸ್​ಎಂಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಂದಕೂರು ಎಸ್​ಎಂಎಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ?. ಕನಿಷ್ಟ ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ವಾ?. ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ವಾ ಎಂದು ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರುದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಶಾಸಕರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಸದನದೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಆಗಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸದನ‌ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

TAGGED:

LEGISLATIVE COUNCIL CHAIRMAN
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ
ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್
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SALEEM AHMED

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