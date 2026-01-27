ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ: ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ
ಶಿಶುಕೇಂದ್ರಿತ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 166ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗೌರವಧನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
Published : January 27, 2026 at 12:07 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಜೀವಮಾನವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತೀವ್ರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನತೆಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು, 1982ರ ಅನುದಾನ ನೀತಿಯಡಿ ಬರುವ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು, 2010–11ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಶಿಶುಕೇಂದ್ರಿತ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳು. 1982ರ ಅನುದಾನ ನೀತಿಯಡಿ ಕೇವಲ 33 ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೇತನ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರದಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ: ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಶಿಶುಕೇಂದ್ರಿತ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 166ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗೌರವಧನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವಧನ 6,500 ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು 20,250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಲಾಭ, ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸ ತೊರೆದರೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕಲ ಚೇತನರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಾನಿಧ್ಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ಯಾಯಕರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2001ರಿಂದಲೇ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಬೇಸರ. 2010ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೂ, ನಂತರ ಶಿಶುಕೇಂದ್ರಿತ ಸಹಾಯಧನ ಎಂಬ ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ? 2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೆಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯು ಶಿಶುಕೇಂದ್ರಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬದುಕಿನ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಟಿಸಂ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ, ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಗೌರವಧನದ ಕಾರಣ ಯುವಕರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ತಲುಪಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಮಾ ಅವರು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಕೇಂದ್ರಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಗುವ ಗೌರವಧನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1982ರ ಅನುದಾನ ನೀತಿಯಂತೆ ಸಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆತರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಡಿಮೆ ಗೌರವಧನ ಇದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುದಾನ ಸಾಲದಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 28ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, 25 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಾಲಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬದುಕಿಗೂ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. 1982ರ ಅನುದಾನ ನೀತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
