ಸಕ್ರೆಬೈಲು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ
ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 2:08 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನೆ ಬಿಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ದೈತ್ಯ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಯ ಎಡಗಡೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಳಗಿಸುವಾಗ ಆದ ಗಾಯ ಇನ್ನೂ ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಆನೆಯನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಬಳಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆನೆಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಡಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಯ ಮುಂದಿನ ಎಡಗಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಬಾವು ಬಂದು ಕೀವು ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗಿರುವ ಕೀವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಔಷಧಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆನೆಯ ಕಾಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಗಾಯ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರಿನಿಂದ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಹಿಡಿದು ತಂದಾಗ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಯವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾವುತ ಷೇಕ್ ಹುಸೇನಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಸಿಎಫ್, ಡಿಎಫ್ಒಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸದೆ ಡಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದಸರಾಗೆ ಆನೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆನೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಬಾಲಣ್ಣ ಆನೆಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಹೋಗಿ ಆತನ ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಕ ಬಡ್ಕ ಆನೆ ಕಾಲಿಗೂ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೇ?. ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಕಾಯಿದೆಯಂತೆ ಯಾರು ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಖಾಯಂ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪಶು ವೈದ್ಯರಾದ ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಲೋಪ ಎಸಗಿದೆ. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಇಲ್ಲಿ ಮಾವುತರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿಎಫ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಇವರು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
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