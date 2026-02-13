ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಖಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಖಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 13, 2026 at 4:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗದೇ ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಚಾಲಕಿಯರೇ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಖಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕಿಯರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವ ವಿನೂತನ ಸೇವೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಯನ್ನ ತಹಬದಿಗೆ ತರಲು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಕೃಷ್ಣವಿ ಪರೇಖ್ ಎಂಬುವರು ಆಟೊ ಸೇವೆ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ಧಾರೆ.
'ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಾಗುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸಖಿ ಆಟೋ ಸೇವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಖಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣವಿ ಪರೇಖ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಖಿ ಎಂದರೆ ಗೆಳತಿಯರು ಎಂದರ್ಥ. ಗೆಳತಿಯರು ಗೆಳತಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ಇರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದ್ಧಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 17 ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ರಿಪ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 21 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 50 ಮಂದಿ ಚಾಲಕಿಯರಿದ್ಧಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಖಿ ಆಟೊ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 50 ಇದ್ದರೆ, ಅನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 20 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಈ ಸೇವೆ ಇರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಟೋ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಖಿ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6361933364 ಹಾಗೂ ride.sakhiwomen.in ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭ : ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಜನರ ಬಹು ದಿನದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕನಸನ್ನು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಗೀಟ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
