ETV Bharat / state

ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಹಲಸು ಕೃಷಿ; ರಸ್ತೆ ಬದಿ ರಾಶಿರಾಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ, ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿದ ಉಪಬೆಳೆ

ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

sakharayapatna-jackfruit
ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಹಲಸು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 8:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಹಲಸಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಹವಾಮಾನದ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಹಲಸು ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲಸು ಸಕ್ಕರೆಯಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ರೈತರಾದ ನವೀನ್ ಎತ್ತಿನ ಮನೆ , ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಸಖರಾಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕೆ, ಇಂಬ ಹಲಸು, ನಾಟಿ ಹಲಸು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಲಸು, ತುಪ್ಪದ ಹಲಸು, ಕೆಂಪು ತೊಳೆ ಹಲಸು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ತೊಳೆ ಹಲಸುಗಳ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತೊಳೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿವೆ.

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಪಲ್ಯ, ಪಾಯಸ, ಚಿಪ್ಸ್, ಹಲಸಿನ ಹೋಳಿಗೆ, ಮುದ್ದೆ, ಜಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲಸು ಆಧಾರಿತ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

sakharayapatna-jackfruit-is-famous-throughout-the-state
ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಹಲಸು ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಕಡೂರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಇಡಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತೊಳೆ ತೆಗೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಹಲಸು ಖರೀದಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಸಹ ಸಖರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲಸಿನ ರುಚಿ ಸವಿಯದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಲಸಿನ ಮರವನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ರೈತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

sakharayapatna-jackfruit-is-famous-throughout-the-state
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇಡದ ಬೆಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲಸು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ 'ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹಲಸು' ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಭಾಗದ ಹಲಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ನವೀನ್ ಎತ್ತಿನ ಮನೆ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಲಸು ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹಲಸು ಬೆಳೆಗೆ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂರರಿಂದ 150 ಜಾತಿಯ ಹಲಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಲಸು, ಗೌರಿ ಹಲಸು, ಮಂಗಳ ಹಲಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಲಸುಗಳು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಅವಧೂತ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶ್ರೀಗಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಲಸುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಹೋದರೂ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಹಲಸು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

sakharayapatna-jackfruit-is-famous-throughout-the-state
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತರಾದ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಲಸು ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಭಾಗ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹಲಸು ಬೆಳೆ ಇನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾದಭರಿತ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಹಲಸು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಲಸು, ಮಂಗಳಾ ಹಲಸು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮಂಗಳ ಹಲಸು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಲಸು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹಲಸುಗಳನ್ನು ಈಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್​, ಜಾಮ್, ಹಪ್ಪಳ ಹೀಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿ ಮಾವು ಕೃಷಿ ಯಶಸ್ವಿ : ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರೀತಿ!

TAGGED:

JACKFRUIT SALES
CHIKKAMAGALURU
SAKHARAYAPATNA JACKFRUIT VARIETIES
SAKHARAYAPATNA JACKFRUIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.