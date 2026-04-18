ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ, ಶೀಘ್ರ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ: ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು
ಇನ್ನೂಂದುವರೆ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Published : April 18, 2026 at 7:22 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಗರ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ದೆಹಲಿಗೆ ನಾವು 30 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ. 20 ಜನರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲೂ ಗರಂ ಆಗಿಲ್ಲ: ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಯು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಹಿಡಿದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು: ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪಂಚ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಬಿಲ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣರವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿತ್ತೋ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಏನೇನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದರೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನೇ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಾವೂ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಆಸೆ ಇದೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ, ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
