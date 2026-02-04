ETV Bharat / state

ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ: ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ

ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 9:48 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಿರಸಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಯ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.

ಪರದೆ ಹಾಕಿ ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ದೇವಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪರದೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ದೇವಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಂದ‌ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಕಿಲೋ‌ಮೀಟರ್​​ಗಟ್ಟಲೇ ದೂರದವರೆಗೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.

ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಸಾಗುವ ಸರದಿ ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನೆರಳಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಅವರು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಯ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ‌ಕೊಟ್ಟರು.

ಬೃಹತ್ ಪೆಂಡಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿ: ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿ ನಂತರ ದೇವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ದೇವಿಯನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಗೆ ದೇವಿಯ ಗಂಡನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಪೆಂಡಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅನೇಕರು ಹರಕೆಯಂತೆ ಬೇವಿನ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಲವೆಡೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ: ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ‌. ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ, ನಡೆಯುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನ್ನಬಹುದು. ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

SAGARA MARIJATRE
SHIVAMOGGA
ಸಾಗರ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ
MARIKAMBA JATRA
SAGARA MARIKAMBA FAIR

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

