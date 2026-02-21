ETV Bharat / state

ಬಂಡೀಪುರ - ನಾಗರಹೊಳೆ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ: ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವ

ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಬಂಡೀಪುರ - ನಾಗರಹೊಳೆ ಸಫಾರಿ ಪುನರಾರಂಭ
ಮೈಸೂರು: ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಫಾರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಲವಂಬಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

ಮಾನವ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ 24 ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಲ್ಲದೇ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದವು. ಈ ನಡುವೆ ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಆದ ಕಾರಣ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.

Safaris resume
ಸಫಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು (ETV Bharat)

ಇದಲ್ಲದೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಸಫಾರಿ ನೋಡಲು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರು ವಾಹನದ ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಈಗ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

Safaris resume
ಸಫಾರಿ (ETV Bharat)

ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವ: 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಮಾನವ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ವೀಕ್ಷಕರು, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ​ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಫಾರಿ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ.

Safaris resume
ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳು (ETV Bharat)

ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನು: ಮತ್ತೆ ಸಫಾರಿ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಹುಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಓಡಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್.

ಸಫಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಹುಲಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸಫಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಬಿನಿ ಭಾಗದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು.

Safaris resume
ಸಫಾರಿ (ETV Bharat)

ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳುವುದೇನು: ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಫಾರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೇಶ – ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲು ಹಣ ನೀಡಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಶಿವು.

