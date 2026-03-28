ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಿಗೆ ಮಣಿದ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್; ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್!
ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ನೀಡಿರುವ ವರದಿ
Published : March 28, 2026 at 8:45 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿದಿರುವ ಹಿರಿಯ ಜೀವ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಂಜೀಮ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅಧಿಕೃತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾದ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಸಾದಿಕ್ ಅವರ ನಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಯಾರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರು ಸಾದಿಕ್ ಜಗ್ಗಿದ್ದಿಲ್ಲ - ಬಗ್ಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಮಂಡಿಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ವರಿಷ್ಠರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆಭಾರಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆ, ಜನರ ಕೈಗೆ ದುಡಿಮೆ. ಪಾರ್ಕ್, ಕಾಲೇಜು ಕೊಡುವಂತೆ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಜೊತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಾಯಕರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಸವಿದ ಸಚಿವರು : ಬಂಡಾಯ ಶಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ವೆಂಕಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗೆ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಗುನಗುತ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು, ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಗಳು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಲ್ವಾನರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದವರು. ಇಂದು ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮರ್ಥ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನದೇಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಏನ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣ ಕಣಕ್ಕೀಳಿದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ: ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು 36 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೆತನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜಾತಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇರೋವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಕಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, 40 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
