ಕೈತಪ್ಪಿದ ಟಿಕೆಟ್, ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕಣಕ್ಕೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದಾಗಿ ಶಪಥ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 22, 2026 at 8:48 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸದೆ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೆ ಇಮಾಮ್ ನಗರದ ಅರಳಿ ಮರದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಬಿ- ಫಾರಂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜನ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ : ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು, ಜನಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದವು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜಗ್ಗಲ್ಲ, ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಹಳ ನೋವು ಆಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ, ಅಹಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂರು ಒಗ್ಗಟಾಗಿ. ಈ ರಣರಂಗದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದವರು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವರು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅತ್ತ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಪಿಸಿಸಿಯವರು ಮಾಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಜನ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
'ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, ರಹಿಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
