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ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯ್ತು ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ!

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ನೆನಪಿನಾರ್ಥ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವರದಿ - ಕೇಶವ್​​ ಎಂ.

SABARMATI ASHRAM IN BADANAVALLU
ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 2:26 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀವಾದಿಗಳ ಆಶಯ ಈ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬದನವಾಳು ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಭೇಟಿಯ ನೆನಪಿನಾರ್ಥ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಾ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದರೆ ಬದನವಾಳುವಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ತಿರುಗಲಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 1927 ಮತ್ತು 1932ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತಗಳನ್ನಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಲಿದೆ.

ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈಗ ಪೂರ್ಣ: ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ (ಕೆಆರ್‌ಡಿಎಲ್) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2019ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವಿಜೃಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2021ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು, ಬದನವಾಳು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ಧಾಣ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಗಾಡಿಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಳಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಎನ್‌ಒಸಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ಥಳದ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಒಸಿ ನೀಡಿತು.

2022 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಪಡೆದು, 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಶಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ನಂತರ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ?: ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಗಾಂಧಿಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಆಶ್ರಮ: ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ (ಇನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್ಲ) ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ (ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ).

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರತ್‌ ಚಂದ್ರ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕೇ ಆಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂದೇಶ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

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TAGGED:

MYSURU
KHADI GRAMODYOG FACTORY
MAHATMA GANDHI
ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ
SABARMATI ASHRAM IN BADANAVALLU

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