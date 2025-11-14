ಸಬಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಮೊದಲ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರಮ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.
Published : November 14, 2025 at 11:32 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಆತಿಥೇಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. ಪುರುಷರ (30+) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಸುಜಿತ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್, ವಿಲಿಯಂ, ರಾಶೀನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಹಾಗೂ ಅವಿಲಯ್ ಝಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಸುಜಿತ್ 21-16 ಸೆಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ರೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಶೀನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಹಾಗೂ ಅವಿಲಯ್ ಝಾ ಜೋಡಿ ದೆಹಲಿಯ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಬೆಳ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು 21-17ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿತು.
ಸಬಲಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಪಿಎ) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಪಿಎ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಸಬಲಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಟೂರ್ನಿ ನ.16ರ ವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಎಸ್ಎಫ್) ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 900ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಸಬಲಾ?: ಸಬಲಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್, "ಭಾರತ್ ಕಾ ಸೂಪರ್ಫುಡ್" ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ರುಚಿಕರ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಹೃದಯಭಾಗದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಪೋಷಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಬಲಾದ ಸಹಯೋಗವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 88ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬಲಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ - ಭಾರತ್ ಕಾ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬಲಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಹರಿ ಚೆರುಕುರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಬಲಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಬಲಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಾಕ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
