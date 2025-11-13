ಸಬಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಸಬಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 3:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಪಿಎ) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಪಿಎ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಬಲಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ 16ರ ವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಭುಲ್ಲರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್, ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ನಿಶಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್, ಸಬಲಾದ ಪರವಾಗಿ ಈನಾಡು ಕರ್ನಾಟದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ್. ವಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಎಸ್ಎಫ್) ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 900ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಂದ 70+ ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರವರೆಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.
"ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಅನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಬಲಾ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ಅನ್ನು ನಾನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಭುಲ್ಲರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ನಾನೂ ಸಹ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ನಿಶಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜನೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಬಲಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಬಲಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸಬಲವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ,''ಕ್ರೀಡೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮತ್ತು ಅವರು ತಪ್ಪು ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪುಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಂತೆ ದುಬಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಾನದವರೂ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನೂ ಸಹ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಬಲಾ ಬಗ್ಗೆ: ಸಬಲಾ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಲನೆ, ಸಾವಧಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಬಲಾದ ಸಹಯೋಗವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
